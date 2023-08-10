بالارقام.. مصرف ليبيا المركزي يكشف عن ارتفاع القاعدة النقدية

أكدت النشرة الاقتصادية الصادرة مؤخرا عن مصرف ليبيا المركزي ارتفاع القاعدة النقدية إلى 73.6 مليار دينار بنهاية يونيو 2023 في مقابل 54.615 يونيو .2022

وتمثل القاعدة النقدية الأموال المادية أو الأصول الأكثر سيولة في الاقتصاد ومن خلالها يستطيع المركزي التأثير بالمعروض النقدي في الاقتصاد بالزيادة أو النقصان. وتتكون القاعدة النقدية من النقد المتداول إلى جانب ودائع المصارف التجارية لدى المركزي.

وبحسب النشرة بلغ قيمة المعروض النقدي بمفهومه الشامل 123.201 مليار دينار، منها ودائع تحت الطلب 79.528 مليار دينار وودائع الأجل بقيمة 3.335 مليار دينار وودائع قطاع خاص تحت الطلب بقيمة تبلغ 296.6 مليون دينار، إضافة إلى النقد المتداول لدى الجمهور 40.041 مليار دينار، والنقدية لدى المصارف التجارية 2.089 مليار دينار.

وفي بيانات “عرض النقود والمساوية الإجمالي النقود الاحتياطية أظهرت البيانات ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية بشكل هامشي إلى نحو 385.070 مليار دينار مقابل تراجع عجز صافي الموجودات المحلية إلى 216.868 مليار دينار بدعم من تراجع الودائع الحكومية.

ويأتي ارتفاع الودائع لدي المصارف التجارية بسبب زيادة قيمة بند ،المرتبات وارتفاع الطلب على الاعتمادات المستندية.

وارتفعت أصول المركزي إلى 542.408 مليارات دينار، منها 42.31 مليار دينار نقد متداول، و1.067 مليار دينار ودائع حكومية، و 32.535 مليار دينار احتياطات المصارف التجارية، فيما يصل رأس المال للمصرف المركزي مبلغ 1.5 مليار دينار بنهاية يونيو 2023.