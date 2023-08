أعلنت الشركة الإيطالية «سايبم» حصولها على عقد من شركة مليتة للنفط والغاز لتطوير مشروع حقل البوري للغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار.

واستعرضت الشركة، بنود العقد الذي يشمل تركيب وتشغيل وحدة استعادة الغاز بقدرة 5 آلاف طن في المنشأة التي تبعد 120 كيلومترا عن الساحل، إلى جانب مد أنابيب بطول 28 كيلومترا تربط بين وحدتين في الحقل ومنصات صبراتة.

وستنفذ سفينة الرافعة شبه الغاطسة «Saipem 7000» أعمال التطوير التي ستسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الحقل، وفق البيان.

وتصل الاحتياطات المثبتة من النفط الخام في حقل البوري إلى 720 مليون متر مكعب، و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وإنتاج سنوي محتمل يصل إلى ستة مليارات متر مكعب، ويعتبر الحقل أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في البحر المتوسط.

The post بقيمة مليار دولار.. «سايبم» الإيطالية تتحصل على عقد لتطوير مشروع حقل البوري appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا