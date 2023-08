“الدبيبة وشكشك” يتابعان انطلاق أعمال صيانة وتطوير عدد من الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيية” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في اجتماع اليوم الخميس انطلاق أعمال صيانة وتطوير عدد من الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومديري الإدارات بالديوان وجهاز المواصلات.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فقد تناول الاجتماع متابعة تنفيذ عدد من الطرق من بينها الطريق الساحلي “طبرق – امساعد” المزدوج بطول 150 كيلومترا، والطريق الساحلي “طرابلس- رأس اجدير” المزدوج بطول 80 كيلومترا، والمفرد بطول 90 كيلومترا، وصيانة وتطوير الطريق الساحلي “تاورغاء- طرابلس” بطول 160 كيلومترا، وطريق “اجدابيا- البريقة” بطول 80 كيلومترا.

وشدد “الدبيبة” في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة الوقوف على انطلاق العمل بالمشروع والتركيز على الجودة في التنفيذ والأخذ في الاعتبار طبيعة هذه الطرق وتسهيل حركة المواطنين من خلال وجود طريق محاذية، من جهته أكد “شكشك” على أهمية هذه المشاريع، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المتبعة من شركة الأشغال العامة في صيانة وتطوير طريق “الخمس- مسلاتة”.

