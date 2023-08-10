شركة إيطالية تحصل على عقد بمليار دولار لتطوير حقل البوري

أعلنت الشركة الإيطالية “سايبم” حصولها على عقد من شركة مليتة للنفط والغاز لتطوير مشروع حقل البوري للغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان الخميس إن بنود العقد تشمل تركيب وتشغيل وحدة استعادة الغاز بقدرة خمسة آلاف طن في المنشأة التي تبعد 120 كيلومترا عن الساحل الليبي، إلى جانب مد أنابيب بطول 28 كيلومترا تربط بين وحدتين في الحقل ومنصات صبراتة.

وأضافت الشركة الإيطالية أن سفينة الرافعة شبه الغاطسة «Saipem 7000» ستنفذ أعمال التطوير التي ستسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الحقل، وفق البيان.