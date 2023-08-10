اقتصاد

شركة إيطالية تحصل على عقد بمليار دولار لتطوير حقل البوري

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعلنت الشركة الإيطالية “سايبم” حصولها على عقد من شركة مليتة للنفط والغاز لتطوير مشروع حقل البوري للغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان الخميس إن بنود العقد تشمل تركيب وتشغيل وحدة استعادة الغاز بقدرة خمسة آلاف طن في المنشأة التي تبعد 120 كيلومترا عن الساحل الليبي، إلى جانب مد أنابيب بطول 28 كيلومترا تربط بين وحدتين في الحقل ومنصات صبراتة.

وأضافت الشركة الإيطالية أن سفينة الرافعة شبه الغاطسة «Saipem 7000» ستنفذ أعمال التطوير التي ستسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الحقل، وفق البيان.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Facebook Messenger

    يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

    عن مصدر الخبر

    شبكة الرائد الاعلامية

    شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

    قد يعجبــــك أيضـــاً

    أضف تعليقـك