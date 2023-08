“المركزي” يعلن عن التسليم النهائي لأعمال مشروع سايبر ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس بتسليم النهائي لأعمال مشروع سايبر ، بحضور رئيس واعضاء فريق سايبر، والذي يستهدف المشروع انجاز حزمة من التشريعات المنظمة للتحول الرقمي و الاستثمار في الفضاء السيبراني، والذي أطلق منذ 16 شهر.

وذلك فق ارشادات لجنة الأمم المتحدة الاسكوا، الشريك الاستراتيجي للمشروع و بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية و الخبراء الدوليين.

وحسب المكتب الاعلامي للمركزي بأنه يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية المصرف المركزي للتحول الرقمي التي أطلقها المحافظ “الصديق الكبير”.

