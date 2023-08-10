مصرف الجمهورية يعلن قوائم المرتبات الجديدة التي تم ادراجها بحسابات هذه الجهات

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الخميس عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

مكتب الثقافة شهر 7/2023

‏جامعة الجفرة شهر 7/2023

‏صندوق الضمان الاجتماعي (ملحق )

‏وحدة الصرف (سلفة)

‏جهاز حراسة المرافق التعليمية شهر 7/2023

‏شركة البنية 7/2023

‏التعليم بني وليد 7/2023

‏جهاز الشرطة القضائية 7/2023

‏جامعة خليج السدرة 7/2023

‏مكتب الزراعة والثروة 7/2023

‏وزارة الحكم المحلي 7/2023

‏قطاع المواصلات سرت 7/2023

قطاع الصناعة سرت 7/2023

مصرف الجمهورية فرع زلة

الزراعة 7

الشؤون الاجتماعية 7

المركز الصحي 7

التعليم التقني 7

الضمان 8

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي