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مصرف الجمهورية يعلن قوائم المرتبات الجديدة التي تم ادراجها بحسابات هذه الجهات

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الخميس عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

  • مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

  • مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن

  • مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

مكتب الثقافة شهر 7/2023

‏جامعة الجفرة شهر 7/2023

‏صندوق الضمان الاجتماعي (ملحق )

‏وحدة الصرف (سلفة)

‏جهاز حراسة المرافق التعليمية شهر 7/2023

‏شركة البنية 7/2023

‏التعليم بني وليد 7/2023

‏جهاز الشرطة القضائية 7/2023

‏جامعة خليج السدرة 7/2023

‏مكتب الزراعة والثروة 7/2023

‏وزارة الحكم المحلي 7/2023

‏قطاع المواصلات سرت 7/2023

قطاع الصناعة سرت 7/2023

  • مصرف الجمهورية فرع زلة

الزراعة 7
الشؤون الاجتماعية 7
المركز الصحي 7
التعليم التقني 7
الضمان 8

  • مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

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