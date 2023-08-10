مصرف الجمهورية يعلن قوائم المرتبات الجديدة التي تم ادراجها بحسابات هذه الجهات

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الخميس عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
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مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي
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مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن
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مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
مكتب الثقافة شهر 7/2023
جامعة الجفرة شهر 7/2023
صندوق الضمان الاجتماعي (ملحق )
وحدة الصرف (سلفة)
جهاز حراسة المرافق التعليمية شهر 7/2023
شركة البنية 7/2023
التعليم بني وليد 7/2023
جهاز الشرطة القضائية 7/2023
جامعة خليج السدرة 7/2023
مكتب الزراعة والثروة 7/2023
وزارة الحكم المحلي 7/2023
قطاع المواصلات سرت 7/2023
قطاع الصناعة سرت 7/2023
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مصرف الجمهورية فرع زلة
الزراعة 7
الشؤون الاجتماعية 7
المركز الصحي 7
التعليم التقني 7
الضمان 8
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مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس
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