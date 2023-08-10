أويل برايس: سايبم الإيطالية تتحصل على عقد بقيمة مليار دولار في ليبيا

ذكر موقع “أويل برايس” النفطي اليوم الخميس أن شركة سايبم الإيطالية فازت بعقد قيمته حوالي مليار دولار لتطوير حقل البوري للغاز الطبيعي قبالة السواحل الليبية .

وبحسب الموقع اختار اتحاد مليته للنفط والغاز وهو “كونسورتيوم” شكلته المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وإيني الإيطالية الذي يتخذ من ميلانو مقراً له إجراء تجديد المنشآت في الحقل .

وأشار الموقع إلى أن سيتم تنفيذ عمليات الرفع الرئيسية بواسطة سفينة الرافعة شبه الغاطسة” سايبم” والتي سيتم استخدامها أيضًا في مشروع “Neptun Deep” Gas الذي تم تأمينه مؤخرًا في البحر الأسود .

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