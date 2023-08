“الكيلاني” تؤكد صرف منحة الزوجة والاولاد للربع الثالث من هذا العام

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” بأنه سيتم صرف منحة الزوجة والأبناء للأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر (7 و8 و9) خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضحت “الكيلاني” باستمرار صرف منحة الزوجة والاولاد لربع الثالث من العام الحالي، وذلك بالتعاون مع مصلحة الاحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات وفق اتفاقية ثلاثية ابرمت في السابق، وتطمن المواطنين بأن المنحة دائماً في موعدها المحدد، كما أنه سيتم صرف الربع الرابع كما هو متعارف عليه العام الماضي.

