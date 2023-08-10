“الشكري”: هدفنا دعم مشاريع القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني

كتب “مراد الشكري” رئيس اللجنة التنفيذية لشركة عابرة الصحراء: تحدّيات بلا حدود وإنجازات مذهلة، عابرة الصحراء مقدم تحول رقمي متكامل.

بخبرة أكثر من 20 عاما، تقدم شركة عابرة الصحراء للاتصالات والمعلوماتية خدمات متكاملة في مجال الاتصالات والمعلوماتية في كل القطاعات المهمة منها النفط والغاز والبنوك والمؤسسات المالية والدفع الالكتروني وقطاع الاتصالات والتحول الرقمي.

حيث تميزت الشركة منذ تأسيسها بتقديم حلولًا مبتكرة ومتكاملة للمساهمة في دعم مشاريع القطاعات المذكورة، التي تعتبرمن القطاعات الحيوية في الاقتصادات الوطنية والعالمية، كما بدأنا في تنفيذ معيار ISO 9001:2015 بصفة حصرية في نظام إدارتنا.

تقدم شركة عابرة الصحراء حلولًا متنوعة في مجالات عدة منها خدمات الاستضافة السحابية من خلال خزائن البيانات الأولى

(فيرست فولت 1st Vault) واحدة من أفضل الخيارات المتاحة للمؤسسات والأفراد الذين يبحثون عن حلول استضافة متطورة وموثوقة ومتوافقة مع المعيار العالمي

(Tier 3-PCI-DSS Compliant).

حيث توفر من خلال هذه الخدمة مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة التي تساعد العملاء في توفير تكاليف الاستضافة وتحسين أدائها والتي حرصت الشركة منذ اطلاق هذه الخدمة سنة 2019 على ان تكون المزود الرائد في ليبيا لقطاع المصارف وشركات الحلول المالية بخدمات الاستضافة السحابية لشبكاتهم ومنظوماتهم الأساسية, بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة مثل البرمجيات كخدمة (SaaS) المتمثلة في برامج إدارة موارد المؤسسات (ERP) من (Odoo) و (Oracle ERP) و (Microsoft Dynamics 365) والتي توفر من خلاله برامج إدارة المخزون والموارد البشرية وبرامج المحاسبة وغيرها، وذلك لتوفير بيئة عمل متكاملة وفعالة للشركات في كل القطاعات كما يمكن للبرمجيات كخدمة (SaaS) التي توفرها شركة عابرة الصحراء للاتصالات وتقنية المعلومات أن توفر فوائد كبيرة على تخفيض الإنفاق عن طريق القضاء على الحاجة إلى استثمارات مكلفة في الأجهزة والبرامج، وتقليل تكاليف الصيانة المستمرة، وتوفير حلول أكثر مرونة وتوسعًا.

وقد اتخذت عابرة الصحراء بالفعل خطوات لتأسيس نفسها كشركة رائدة في مجال بنك كخدمة ( Bank as Service – BaaS ) في ليبيا, فقد نفذت الشركة دليلًا للاستضافة لنظام البنك الأساسي وهو (FlexCube) كخطوة أولى. وبفضل الفريق المكرس من الخبراء في هذا المجال، قادرة على مرحلة التنفيذ بالشراكة مع شركات عالمية مثل ( Finonyx) فإن شركة عابرة الصحراء جاهزة الان لتصبح الشريك المناسب للمصارف والمؤسسات المالية التي تسعى إلى تحديث عملياتها المصرفية.

تتميز خدمات عابرة الصحراء للاتصالات والمعلوماتية بتقديم خدمات متكاملة تشمل مرحلة التصميم والتنفيذ والصيانة والدعم الفني، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والأدوات في هذا المجال.

كما تقوم الشركة بإدارة المشاريع المتعلقة بتزويد خدمات الإنترنت (1st Net فيرست نت) وربط المؤسسات العامة والخاصة وكذلك الحقول النفطية، حيث يتم توفير خدمات الإنترنت بسرعات عالية وموثوقية عالية، ويتم ربط الحقول ببعضها البعض لتسهيل عمليات التواصل والتحكم في العمليات, كذلك منظومات الأمن والمراقبة، حيث تقوم بتركيب منظومات المراقبة في الحقول النفطية لتوفير حلول مبتكرة تتيح مراقبة العمليات والتحكم فيها عن بُعد. كما تقدم الشركة حلولًا متكاملة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث يتم تزويد هذه المواقع بمعدات الاتصالات اللازمة للتواصل عبر كل هذه الحلول التقنية.

كما وفرت شركة عابرة الصحراء خدمات تصميم وبناء الأنظمة الكهربائية وتوفير الخدمات قطاع الطيران والنقل والأمن عبر اكبر شريك عالمي في خدمات الطيران المدني والمطارات ومعدات تسييرها.

عليه تعتبر خدمات عابرة الصحراء للاتصالات والمعلوماتية شركة مهمة ومتطورة في مجال تقديم حلول الاتصالات والمعلوماتية المتكاملة والتحول الرقمي (Digital Transformation) و (Digital Identity ) في كل القطاعات الحيوية، حيث تقوم بتوفير حلول متكاملة ومتنوعة تسهم في دعم مشاريع القطاع وتحسين الكفاءة والإنتاجية في العمليات وذلك من خلال شركائها مثل (Microsoft, Huawei, IBM, Thales & , Finonyx, Honeywell,Oracle) وغيرهم من الشركات العالمية.

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