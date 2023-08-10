الأعلى للقضاء يتراجع عن قراره بشأن هيئة الرقابة الإدارية

تراجع رئيس إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء عن قراره الخاص بعدم إجراء أي تغييرات في اعتماد التوقيعات على حسابات هيئة الرقابة الإدارية .

وخاطب رئيس إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، المصرف المركزي ووزير المالية بحكومة الوحدة باعتباره كأن لم يكن.

وجاء في القرار، أنه بالإشارة إلى كتابنا رقم ( 32 – 1957 المؤرخ في (2023/08/06م) والمتعلق يطلبنا عدم إجراء أي تغييرات في اعتماد التوقيعات على الحسابات الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية إلا بعد الفصل في موضوع الطعن المشار إليه بالكتاب .

وعليه نفيد بسحب كتابنا المشار إليه اعلاه واعتباره كأن لم يكن.