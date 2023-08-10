مسؤول ليبي يوضح أسباب وملابسات قرار إغلاق منفذ حدودي مع تونس

أوضح مدير منفذ وازن الحدوي مع تونس سيفاو مزيدة، الخميس أسباب وملابسات قرار إغلاق المنفذ .

وقال سيفاو مزيدة، في تصريحات نشرتها منصة فواصل أن الجانب التونسي عرقل حركة المعبر منذ الأربعاء، و الخميس أيضا، فمنذ الـ 10 صباحا حتى 2 ظهرا، لم تدخل سوى 4 سيارات”.

ولفت مزيدة ان إرجاع الجانب التونسي المواطنين الليبيين على الرغم من وجود حالات طبية طارئة، متحججا بأسباب منها توقف منظومة الجوزات وتعطل جهاز التفتيش “السكنر”.

وأشار مدير منفذ وازن الحدوي مع تونس أن كل ذلك أدى إلى عرقلة حركة المسافرين وانتظارهم لساعات طويلة في ظل درجة الحرارة المرتفعة.