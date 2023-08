عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد إمحمد عون، الخميس، أول إجتماع عمل مع منظمي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023، والذي سيعقد في العاصمة طرابلس، خلال الفترة 8 – 9 نوفمبر 2023م.

وضم الاجتماع جيمس تشيستر، المدير الأول لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP، والشريك المحلي لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP أحمد الغزالي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا.

وأفادت وزارة النفط والغاز، بأنها تعمل على مشاركة وفود وزارية ورسمية من دول كثيرة منها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وتونس ومصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

كما سيشارك في القمة وفود رسمية عن منظمات دولية كثيرة منها “أوبك” و”أوابك”، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ومنظمة منتجي النفط الأفارقة، وغرفة الطاقة الأفريقية، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي وغيرها.

وسيحتل الابتكار والطموح والتنوع في فرص الطاقة في ليبيا مركز الصدارة في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023، وهو ما يوافق موضوع القمة “الشراكات من أجل الطاقة والفرص الإقتصادية”، مع التأكيد على دور ليبيا المهم كمزود إقليمي للطاقة.

The post تحضيرات لانعقاد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا