أسعار الذهب في ليبيا اليوم الجمعة 11 اغسطس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 11/08/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

آونصة الذهب عالمياً 🌍

ب1,912.32 $ 🇺🇲

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب234.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب273.58 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب286.61 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب312.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب270 ~280 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب315 ~330 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب310 ~340 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب340 ~360 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.45 ~2.85 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار