شاهد بالاسماء… مصرف ليبيا المركزي يجمد أرصدة 49 شركة

تداولت وسائل اعلام محلية، قرار وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي القاضي بتجميد أرصدة الحسابات المصرفية لبعض من الشركات واتخاد اجراءات حيال عمليات مصرفية مشبوهة.

وبحسب صحيفة صدى الاقتصادية فإن الشركات تشمل الآتي :

شركة نبض السلام لاستراد المعدات الطبية، شركة رواد العطاء لصناعة العلاف وطحن الحبوب، شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية، شركة قصر الشعلة لاستيراد المعدات الطبية، شركة ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء، شركة الاتجاه المضئ لاستيراد المعدات الطبية والأدوية ومستحضرات الطبية ومستلزمات الأم والطفل، شركة شيماء العصر لاستيراد المعدات والمستلزمات الطبية، شركة مراعي أويا لصناعة الاعلاف و مشتقاتها، شركة الخمس لصناعة المواد الكهربائية والمنزلية، شركة الراعي الصغير لصناعة الأعلاف ومشتقاتها، شركة البرقة لصناعة بلاستيك واللدائن، شركة السهيل لصناعة الاعلاف وطحن الحبوب و مشتقاتها، شركة تاج السلام لاستيراد المعدات الطبية، شركة السرو العالي لصناعة الطلاء ومشتقاته، شركة الوحدة الطبية لاستيراد المعدات والمستلزمات الطبية، شركة باب طرابلس لاستيراد الأدوية والمعدات والمستحضرات الطبية ومستلزمات الأم والطفل، شركة قمة الاتقان لصناعة مواد البناء والطلاء والمعاجين والبلاستيك، شركة جيلان للصناعات البلاستيكية، شركة الخدمة الاولي لاستيراد المعدات الطبية.

كما شملت ايضاً شركة بيت الألوان لصناعة مواد التنظيف، شركة وادي السنابل لصناعة الاعلاف وطحن الحبوب، شركة السراج العالي المحدودة للصناعات الحديدية وتصنيع المسامير، شركة الجسر المتحدة لاستيراد الاجهزة والمواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيرها والأجهزة الكهربائية، شركة زهرة السلام لاستيراد المعدات الطبية، شركة المؤسس لاستيراد الأجهزة والمواد الكهربائية وقطع غيرها ذات المسؤولية المحدودة، شركة الأستاذ الهندسي لصناعة مواد البناء، مصنع ربيانة لصناعة العربات الزراعية، مصن الديوان للصناعات البلاستيكية، شركة جبال الاوارس العالمية لصناعة مواد البناء، مصنع الازدهار لصناعة الأثاث المعدني، شركة مراعي الغذاء لصناعة الاعلاف وطحن الحبوب ومشتقاتها، مصنع سعود لصناعة الأثاث المعدني، شركة فضاء السرور لاستيراد المعدات الطبية، مصنع شاطئ النخيل لصناعة الأثاث المعدني، شركة الجبال السوداء استيراد المواد الخام.

وكذلك مجموعة الديوان لاستيراد الأجهزة والمزاد الكهربائية، شركة تقوي لاستيراد المعدات و الأجهزة و المستحضرات الطبية ومسلتزمات الام والطفل، البركة الطبية للخدمات الطبية، السندباد الطبي لاستيراد المواد الخام، شركة قافلة الخير لصناعة الابواب و النوافذ البلاستيكية، شركة الوعد الصافي لصناعة الأثاث المكتبي والمنزلي، شركة اويس الدولية للصناعات الغذائية، شركة السواعد السمراء لاستيراد مواد البناء والمواد الصحية وملحقاتها، شركة اسيد الدولية الحديثة لاستيراد المعدات والأدوات الطبية، شركة الكفاءة العالمية لصناعة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، شركة الريشة الذهبية لاستيراد المواد الغذائية ذات المسؤولية محدودة، شركة زهرة الكوفان للصناعات الغذائية، شركة ربيع الدرب لاستيراد وسائل النقل وملحقاتها.

ووفقا للمادة الثانية لايجوز فتح أي حساب مصرفي آخر إلا بموافقة وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي ويتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، حسب ما نشرت الصحيفة. – المصدر: صدى الاقتصادية