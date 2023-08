شركة البريقة تنفي وجود أزمة وقود في العاصمة

نفى الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط “أحمد المسلاتي” وجود أزمة وقود في العاصمة طرابلس أو توقف في إمدادات الوقود إلى المحطات .

وأكد “المسلاتي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، استمرار خروج الطلبيات من مستودع طرابلس النفطي لصالح جميع شركات التوزيع.

وأوضح “المسلاتي” أن توقف الإمدادات من ميناء طرابلس لبعض المحطات داخل العاصمة طرابلس كان بسبب ترتيبات الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي، وأن التزويد قد استمر من مستودع طرابلس النفطي لتنفيذ كافة الطلبيات لصالح شركات التوزيع، وفق قوله.

وعن توقف التزويد إلى الجنوب، أوضح “المسلاتي” أن شاحنات تزويد الجنوب من مستودع مصراتة النفطي لمستودع سبها توقفت يوم أمس بمنطقة “شميخ” بسبب اعتصامات أهالي المنطقة ببني وليد وإقفال الطريق مما أسهم في تأخر تنفيذ الطلبيات، حسب قوله.

ولفت “المسلاتي” إلى استئناف عمليات تحويل الوقود إلى الجنوب من يوم أمس بعد منتصف الليل واستمرت الشاحنات فى طريقها الى سبها، وذلك بعد حلحلة المشاكل من الجهات المختصة بالمنطقة، وفق قوله.

وشهدت محطات البنزين بالعاصمة طرابلس يوم أمس ازدحاما شديدا تراوح انتظار المصطفين في طوابيرها بين ساعة وساعتين، دون معرفة السبب وراء الازدحام.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

