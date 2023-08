ليبيا وتونس توقعان مذكرة تفاهم في مجال المناطق الاقتصادية الحرة

أطلق وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ونظيرته التونسية كلثوم بن رجب، أمس الخميس، مبادرة «ممر لتجارة العبور إلى أفريقيا»، باعتبارها خطوة جديدة نحو التعاون التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة الحويج للعاصمة تونس رفقة وفد ليبي، لإطلاق مبادرة الممر التجاري الإفريقي بين تونس وليبيا في اتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأضافت الوزارة أنّ لقاءً عقد بمقر وزارة الاقتصاد التونسية بحث التدابير الإجرائية واللوجستية التي ترتبط بتسيير المسالك التجارية عبر معبر رأس جدير، ومناقشة السبل التي تسهم في تسهيل حركة البضائع والتجارة بين البلدين وتقليل العقبات التي تواجهها.

خلال اللقاء تقرّر تشكيل فريق الاستجابة السريعة لمعالجة العقبات التي تحدث في معبر راس أجدير، في إطار التزام الحكومتين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الحركة التجارية عبر الحدود.

وقالت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية إنّ هذا اللقاء يعكس التزام الحكومتين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات التجارية، لخدمة المصلحة العامة المشتركة بين البلدين.

