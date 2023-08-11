تسهيلات وحوافز استثنائية للمستثمرين والشركات الكبرى لدخول السوق الليبي

في خطوة اقتصادية جديدة من نوعها وتحقيقا لرؤيتها لتكون مؤسسة رائدة في مجال تنفيذ المناطق الصناعية، شرعت الهيئة العامة للمناطق الصناعية الليبية في تنفيذ خطة اقتصادية أبطالها الكفاءات المتخصصة تمهيدا لوضع ليبيا على خريطة الاستثمار العربي والدولي.

وتتضمن خطة الهيئة تنفيذ المناطق الصناعية بالكفاءات المتخصصة في هذا المجال بما يوازي أحدث المناطق الصناعية في العالم وبمواصفات ومعايير دولية من خلال استشاريين بيوت خبرة ومستثمرين عالميين بما يساهم في بناء المستقبل الصناعي الليبي.

وأولى هذه الخطوات، عقدت الهيئة العامة للمناطق الصناعية الليبية اتفاقية تفاهم مع شركة المهندس المصرية الرائدة في مجال تجهيز المصانع بهدف تحقيق أهداف واستراتيجيات الهيئة في خطتها الاستثمارية.

وتهدف الاتفاقية إلى تخفيض تكاليف الاستثمار للمؤسسات الصناعية ودعم قدرتها التنافسية وتحقيق التكامل بينهما على أرض ليبيا وزيادة حجم القاعدة الاقتصادية ورفع الكفاءة الإنتاجية وخلق مواطن العمل.

كما تشمل خلق مناخ ملائم للاستثمار وإيجاد دليل استثمار واضح ومحدد للمناطق الصناعية الليبية المؤهلة وتوجيه الاستثمارات نحو تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية وتشجيع مراكز الخدمات الخاصة المساندة للصناعة في ميادين الاستشارات الفنية والاقتصادية والهندسية والإدارية وتدريب العاملين بمراقبة الجودة.

كما تتضمن الاتفاقية الاستفادة من الموارد الطبيعة المتاحة في ليبيا واستقطاب ونقل المعرفة والتقنية ودعم الأفكار والمشاريع المبتكرة وتنوع مصادر الدخل ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الليبي.