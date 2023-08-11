شركة النفط تحسم الجدل حول أزمة الوقود في طرابلس

نفى الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط “أحمد المسلاتي” وجود أزمة وقود في العاصمة طرابلس أو توقف في إمدادات الوقود إلى المحطات .

وشهدت محطات البنزين بالعاصمة طرابلس يوم أمس ازدحاما شديدا تراوح انتظار المصطفين في طوابيرها بين ساعة وساعتين، دون معرفة السبب وراء الازدحام.

وأكد “المسلاتي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، استمرار خروج الطلبيات من مستودع طرابلس النفطي لصالح جميع شركات التوزيع.

وأوضح “المسلاتي” أن توقف الإمدادات من ميناء طرابلس لبعض المحطات داخل العاصمة طرابلس كان بسبب ترتيبات الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي، وأن التزويد قد استمر من مستودع طرابلس النفطي لتنفيذ كافة الطلبيات لصالح شركات التوزيع، وفق قوله.