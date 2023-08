ارتفعت أسعار النفط في نهاية تعاملات يوم الجمعة، لتسجل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وسط توقعات متفائلة بشأن الطلب.

يأتي ذلك في وقت توقعت فيه وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا ‏قياسيا وتقلص الإمدادات، مما دفع النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على ‏التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ 2022.‏

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 102.2 مليون برميل يوميًا في عام 2023، بزيادة طفيفة عن تقديرات الشهر الماضي.

وشهدت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة تعاملات متقلبة، حيث يوازن المستثمرون توقعات الطلب المتفائلة من “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية مقابل بيانات اقتصادية متباينة في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% لتبلغ عند التسوية 86.81 ‏دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‏‏37 سنتا أو 0.5% لتسجل 83.19 دولار للبرميل عند التسوية، وحقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي ‏بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يونيو ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى ‏هذا الشهر.‏

وفي ذات السياق، تسبب قرار السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج في حدوث ‏تراجع حاد في المخزونات في الفترة المتبقية من عام 2023، وهو ما قالت وكالة ‏الطاقة الدولية إنه قد يؤدي لرفع أسعار النفط بشكل أكبر.‏

بدورها ذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع ‏الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يومياً هذا العام، مشيرة إلى أن آفاق ‏سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.‏

وارتفعت معنويات المستثمرين جراء بيانات اقتصادية أميركية صدرت ‏الأسبوع الماضي، مما أثار التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي يقترب من إنهاء دورة ‏رفع أسعار الفائدة.‏

The post النفط يُسجل سابع مكاسب أسبوعية على التوالي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا