سجلت أسعار الذهب استقراراً قرب أدنى مستوى خلال تعاملات يوم الجمعة، متجاهلة بيانات التضخم الأميركية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، لتنهي الأسبوع على خسائر.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.08% إلى 1913.53 دولار للأونصة، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو الذي لامسه في وقت سابق من يوم الجمعة، وأنهى الأسبوع على خسائر بنسبة 1.45%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8% يوم الخميس، وذلك بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو، مما عزز الرهانات على أن الفدرالي الأميركي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

The post الذهب يتراجع ويُنهي الأسبوع على خسائر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا