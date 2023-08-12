أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 12 اغسطس 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 12 اغسطس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 12 اغسطس 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8082 د‫.‬ل – للبيع – 4.7842د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1425 ~ 5.1375 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6000 ~ 5.5600 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.50 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1450 ~ 5.1400 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.14 دينار

تحويل يورو لتركيا

+06.50 ~08.50 قروش

▪️ الليرة التركية

0.19 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.30 دينار

▪️ فضة كسر ب2.45 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب234.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب239.50 للجرام

▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.2250 دينار

▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.2250 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 4.65% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.45% الامان

نسبة سحب البطاقات دولار = 4.20% المتحد

الدينار التونسي 🇹🇳

لما بتشري 🇹🇳

1000 دينار ليبي =600 دينار تونسي

لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳

1000 دينار ليبي =590 دينار تونسي

الجنيه المصري 🇪🇬

لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬

1000 دينار ليبي =7500 جنيه مصري