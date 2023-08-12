أسعار الذهب في ليبيا اليوم السبت 12 اغسطس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم السبت) 12/08/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
آونصة الذهب عالمياً 🌍
ب1,913.83$ 🇺🇲
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب234.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب273.58 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب286.61 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب312.66 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب270 ~280 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب315 ~330 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب310 ~340 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب340 ~360 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.45 ~2.85 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار
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