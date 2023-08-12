انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للنظام المصرفي في ليبيا

بنغازي 12 أغسطس 2023 (وال) – انطلقت صباح اليوم السبت في بنغازي جلسات المؤتمر الدولي الثاني للنظام المصرفي في ليبيا تحت شعار: (نحو رؤية مستقبلية للتطوير).

ويهدف المؤتمر، بحسب المنظمين، إلى التأكيد على دور مصرف ليبيا المركزي في متابعة الشأن الاقتصادي المحلي، والإقليمي، والدولي، بيان دور النظام المصرفي الليبي في النشاط الاقتصادي، تشخيص واقع النظام المصرفي المحلي، بيان دور المؤسسات المالية غير المصرفية الداعمة ورسم رؤية مستقبلية لتطوير النظام المصرفي الليبي.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، فخر الدين على الصهبي – لوكالة الأنباء الليبية – أن اللجنة تسلمت 67 ورقة بحثية رفض منها ما نسبته 45 في المائة لعدم مطابقتها للاشتراطات، وبلغت المشاركة منها 37 ورقة من بينها مشاركتان من سلطنة عمان وفلسطين.

ويتخلل جلسات المؤتمر الذي تستمر ثلاثة أيام استعراض 34 ورقة علمية تتحدث عن النظام المصرفي والنشاط الاقتصادي والمصارف والمؤسسات غير المصرفية العاملة في ليبيا، بالإضافة إلى التطورات التقنية الحديثة والنظام المصرفي في البلاد والرؤية المستقبلية نحو التطوير.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي الثاني ينظمه مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع مركز بحوث العلوم الاقتصادية ومركز الرقيب للتدريب والتنمية والاستشارات المالية برعاية المصرف التجاري الوطني.

وافتتح جلسات المؤتمر بحضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضو عن مجلس إدارته ووزير التخطيط السابق بحكومة الوحدة الوطنية، ومدراء المصارف العامة والخاصة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

و تمحورت النسخة الأولى للمؤتمر عام 2021 حول الصيرفة الإسلامية في ليبيا تحت شعار “الواقع وسبل التطوير “. (وال – بنغازي) هـ ش

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال