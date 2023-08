مشروع “الممر المشترك نحو أفريقيا” يتصدر مباحثات ليبيا وتونس

توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية بين ليبيا وتونس، وبحث أوضاع معبر رأس اجدير، خلال مباحثات في تونس بين حكومتي البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع رئيس الحكومة التونسية “أحمد الحشاني” تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة ووضعها تحت التنفيذ.

جاء ذلك خلال زيارة لوزير الاقتصاد إلى تونس، حيث بحث الجانبان أوضاع المعبر الحدودي التجاري رأس جدير لزيادة حجم التبادل التجاري وتأمين حركة التجارة.

وأكد “الحويج” على البدء في تنفيذ مشروع الممر الليبي التونسي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ووضع رؤية مستقبلية مشتركة للحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي بين البلدين، وفق الوزارة.

وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أهمية هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التونسية الليبية، منوها على دور القطاع الخاص في التنمية والعلاقات التجارية في مختلف المجالات بين البلدين.

كما بحث الحاضرون الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر عقدها في طرابلس.

كما انعقد الاجتماع الوزاري المشترك الليبي التونسي بحضور الحويج ونظيرته التونسية “كلثوم بن رجب” وبحضور وفدين رفيعي المستوى من البلدين.

وقد أكد الجانبان خلال هذا الاجتماع على أهمية وضرورة تأهيل وتطوير المعبر الحدودي رأس جدير وفقا للمعايير الدولية حتى يصبح بوابة تجارية لإفريقيا

وعلى صعيد آخر، فقد أعلن الجانبان رسميا عن تكوين فريق التواصل والاستجابة السريعة المشترك التونسي الليبي لفض الإشكاليات التي قد تطرأ على مستوى معبر رأس جدير، وتشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون في مجال الأمن الدوائي والغذائي.

وجرى الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مشروع الممر التجاري البري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف).

وعلى هامش الاجتماع الوزاري المشترك التونسي الليبي، توقيع مذكرات تفاهم في مجالات: تنظيم التظاهرات وصناعة المعارض، التكامل بين المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان والمنطقة الحرة الاقتصادية برأس جدير من الجانب الليبي .

