النهر الصناعي يحدد موعد وصول المياه إلى بنغازي ويوضح بشأن مناطق الجبل الغربي

أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، استمرار عملية التعبئة لخط مياه النهر (أجدابيا – بنغازي)، متوقعا وصول المياه إلى مدينة بنغازي غداً الأحد أو بعد غدٍ كحد أقصى.

وأوضح الساعدي في تصريحاته لمنصة فواصل أن سبب تأخر تعبئة الخط هو فتح صمامات التغذية لبعض المناطق ما أثر على سرعة تدفق المياه، مؤكدا أن عملية التدفق تسير بشكل جيد.

وبشأن انقطاع المياه عن مناطق الجبل الغربي، قال الساعدي إنه جرى توفير صمام مكان الصمام المسروق في خط (أبوزيان- الرحيبات)، لكنه أشار إلى أن الخط يحتاج إلى بعض التعديلات، مؤكدا فتح المياه على مناطق الجبل بشكل جزئي والعمل مستمر لمعالجة المشكلة.