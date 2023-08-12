ضبط موقع لتعدين العملات الرقمية البيتكوين في جنزور

قام أفراد السرية الأولى رفقة مكتب الآمن الداخلي جنزور بعملية رصد وتتـبع واسعة إستمرت لأيام وذلـك بـعد الاشتباه في إحدي المواقع داخل مدينة جــنزور يقوم بنـشاط غير قـانوني حيث يستعمل أجهزة عـالية الطاقة ويخالف قواعد السياسة النقذية.

علـيه وبعد التأكد من وجود المعدات ومن خلال تفتيش الموقع ثم العثور علي معدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية ( البيتكوين) وكذلك المبردات الخاصة بها والتي تعمل بجهد كهربائي عالي جداً والتي تشكل خطر وضرر جسيم علي الصعيد الاقتصادي وعلي المصلحة العامة وهي لا تخضع إلي متابعة أو مراقبة من الجهات الحكومية

تم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها إلي جهات الاختصاص.