مباحثات ليبية تونسية حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني، بمقر الحكومة في القبصة بالعاصمة التونسية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تناول أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة ووضعها تحت التنفيذ.

كما تطرق اللقاء إلى تقييم المعبر الحدودي التجاري رأس إجدير، والاستعدادات الجارية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر عقدها في ليبيا.

وأكد الحويج على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية على البدء في تنفيذ مشروع الممر الليبي التونسي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ووضع رؤية مستقبلية مشتركة للحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي بين البلدين.

بدوره أشار رئيس الحكومة التونسية إلى أهمية هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التونسية الليبية منوها إلى دور القطاع الخاص في التنمية والعلاقات التجارية في مختلف المجالات بين البلدين.

