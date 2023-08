رغيف الخبز مهدّد بارتفاع سعره بسبب “الدقيق”

قال رئيس نقابة الخبازين بوخريص محمد إن أسعار الدقيق وأغلب مواد تصنيع رغيف الخبز شهدت زيادة واضحة مؤخرا، دون معرفة الأسباب.

واستغرب محمد في تصريح خص به الأحرار الزيادة المتفاوتة في قنطار الدقيق ببلوغه قرابة 10-15 دينارا رغم عدم توريد القمح، مرجعا سبب ذلك إلى انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وفق قوله.

وعن سعر الرغيف بعد الزيادة، اعتبر محمد أن سعر رغيف الخبر مرتبط بأسعار الدقيق لعدم اعتماد وزارة الاقتصاد قرار تحديد سعر الرغيف المتفق عليه مؤخرا

ووصف محمد الوضع في المنطقة الجنوبية من حيث توفر الدقيق والخبز بالأكثر سوءا، مقارنة بالمنطقتين الشرقية والغربية.

وأشار نقيب الخبازين إلى أن الحكومة تعكف على دراسة بشأن توريد القمح وتوفير الدقيق، لافتا إلى أن دعم مجلس الحبوب وفتح قنوات أخرى لتوريد القمح حتى بأسعار أعلى قليلا سيكون له أثره الإيجابي في استقرار السوق وتوفير مخزون إستراتيجي يضمن انسياب الدقيق للسوق بسلاسة.

وكانت إدارة التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة قد أوصت بتحديد سعر رغيف الخبز وزن 80 جراما بربع دينار.

الإدارة وفي دراسة فنية لعام 2023, ذكرت أنها احتسبت سعر الدقيق للقنطار الواحد 250 دينارا كحد أقصى، فيما قدرت سعر تكلفة الكهرباء والمياه بـ5 آلاف دينار سنويا.

وحول تكلفة القنطار الواحد من الدقيق، قالت الإدارة إنها احتسبت تكلفة الملح ألف دينار، والمياه 500 درهم للقنطار الواحد، و3 آلاف دينار و500 درهم للسكر.

وتابعت الإدارة أنها احتسبت 7 آلاف دينار للخميرة، و8 آلاف دينار للزيت، وألفي دينار محسنات، و75 دينارا لليد العاملة.

المصدر: نقابة الخبازين + وزارة الاقتصاد والتجارة + تقرير إدارة التجارة الداخلية

