دعا رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير المبادلات التجارية مع ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع الحشاني بقصر القصبة في تونس العاصمة، بوفد ليبي يترأسه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد علي الحويج، وفق ما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية.

وبحث الحشاني في الاجتماع، وفق البيان، أهمية تعزيز التشاور بين كبار المسؤولين في تونس وليبيا والإسراع باجتماع اللجان الاقتصادية تمهيدا لعقد اللجنة العليا المشتركة خلال الفترة القادمة.

وأكد الحشاني على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيًا غرفتي التجارة التونسية والليبية إلى مضاعفة الجهود لمزيد تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير المبادلات التجارية بين الجانبين.

The post رئيس الحكومة التونسية يدعو لمضاعفة الشراكة الاقتصادية مع ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا