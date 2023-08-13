صعود للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 13 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 13 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8078 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2631 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1035 دينار، والدولار الكندي 3.5759 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1786 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2814 دينار، والدرهم الإماراتي 1.309 دينار، والدينار التونسي 1.5643 دينار، والدرهم المغربي 0.4866 دينار ليبي.