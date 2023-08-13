صعود للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 13 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 13 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8078 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.
وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2631 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1035 دينار، والدولار الكندي 3.5759 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1786 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2814 دينار، والدرهم الإماراتي 1.309 دينار، والدينار التونسي 1.5643 دينار، والدرهم المغربي 0.4866 دينار ليبي.
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8078 د.ل
|4.8198 د.ل
|4.7958 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.2631 د.ل
|5.2763 د.ل
|5.25 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1035 د.ل
|6.1188 د.ل
|6.0883 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5759 د.ل
|3.5849 د.ل
|3.567 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.1227 د.ل
|3.1305 د.ل
|3.1149 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.4853 د.ل
|5.499 د.ل
|5.4715 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4438 د.ل
|0.4449 د.ل
|0.4427 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4611 د.ل
|0.4623 د.ل
|0.46 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7064 د.ل
|0.7082 د.ل
|0.7046 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.32 د.ل
|3.32 د.ل
|3.31 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2814 د.ل
|1.2846 د.ل
|1.2782 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.309 د.ل
|1.3122 د.ل
|1.3057 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5643 د.ل
|1.5682 د.ل
|1.5604 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.355 د.ل
|0.355 د.ل
|0.354 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4866 د.ل
|0.4879 د.ل
|0.4854 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.3 د.ل
|1.3 د.ل
|1.3 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.487 د.ل
|0.487 د.ل
|0.487 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.1786 د.ل
|0.1791 د.ل
|0.1782 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6641 د.ل
|0.6658 د.ل
|0.6624 د.ل
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