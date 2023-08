قطاع النفط.. وجهة مرتقبة للمستثمرين الليبيين.. والمؤسسة تعلن عن مناقصات

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنّها ستطرح مناقصات للاستثمار في الحقول المكتشفة أمام القطاع الخاص، وذلك لزيادة إنتاج النفط في الحقول الهامشية غير المطورة.

وقالت، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مجلس إدارتها طالب بالالتزام بإعلان إجراء مناقصة، لطلب عروض الاستثمارية.

ولفت البيان إلى أنّ العروض المطروحة للاستثمار ستجرى إحالتها إلى الهيئة، لاعتمادها، بعد مفاضلتها وتقييمها فنياً، مؤكدا مراعاة معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي الرابع من يوليو الجاري، أعلن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، وضع خطة إستراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجه إلى مليوني برميل يوميا.

