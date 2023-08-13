شاهد… توجيه عاجل وهام من الدبيبة بشأن صرف منحة الزوجة والبنات والابناء للربع الثالث من 2023

وجه رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.
وجاء في مستند نشره المكتب الاعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة اصدر تعليماته بإتخاذ الاجراءات التالية:-
ــ صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة للربع الثالث للعام المالي 2023م.
ــ صرف منحة الابناء للربع الثالث للعام المالي 2023.
وشدد الدبيبة على أن يتم استكمال اجراءات الصرف، بالتنسيق مع وزارة المالية وموافاته بما تم اتخاذه من اجراءات.
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