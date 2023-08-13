شاهد… توجيه عاجل وهام من الدبيبة بشأن صرف منحة الزوجة والبنات والابناء للربع الثالث من 2023

ــ صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة للربع الثالث للعام المالي 2023م.

ــ صرف منحة الابناء للربع الثالث للعام المالي 2023.

وشدد الدبيبة على أن يتم استكمال اجراءات الصرف، بالتنسيق مع وزارة المالية وموافاته بما تم اتخاذه من اجراءات.

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