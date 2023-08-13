مصرف ليبي يعلن آخر مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب بالفروع

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الاربعاء بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

السيولة متوفرة اليوم الأحد الموافق 13 اغسطس 2023 والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

فرع طرابلس الرئيسي .

فرع حي الأندلس .

فرع تاجوراء .

وكالة صلاح الدين .

فرع غدامس .

فرع الخمس .

وكالة بني وليد .

مع تقديم كافة الخدمات :

فتح حسابات .

كافة الخدمات الإلكترونية .

ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الأحد

الفرع الرئيسي

شباك LTT

شباك الجيل

فرع قرجي.

فرع جنزور.

فرع ابوسليم.

فرع الزاوية

وكالة صلاح الدين

فرع تاجوراء.

فرع سوق الجمعة.

فرع بنغازي الرئيسي.

فرع صبراتة

فرع مسلاته.

وكالة وادي الربيع.

فرع قصر بن غشير.

فرع مصراته

مصراته سوق النعاري

شباك الجامعة

وكالة ساحل الزيتون

مبنى الرقابة الإدارية.

وكالة بنى وليد

وكالة زاوية المحجوب

وكالة سوق الخميس المركز.

فرع طبرق.

فرع تاورغاء.

فرع البيضاء

فرع ترهونة

فرع صرمان

وكالة رقدالين

وكالة الأصابعة

فرع زليتن.

فرع شحات

فرع درنة

فرع الابيار.

فرع اجدابيا

قصر الأخيار.

فرع زليتن

فرع نالوت.

فرع الزنتان.

فرع الصيعان.

فرع المرج

وكالة السلاوي

فرع غدامس.

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.

‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.

‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.

‏‎نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء