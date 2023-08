“الدبيبة” يصدر تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعيةبصرف منحة الأبناء والزوجة والبنات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة صرف منحة الأبناء والزوجة والبنات فوق سن 18 عاما للربع الثالث لعام 2023، بالتنسيق مع وزارة المالية بالخصوص.

حيث صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” خلال الايام القليلة الماضية، بأن الوزارة ستباشر عملها في صرف المنحة لثلاث أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من هذا العام.

