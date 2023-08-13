خاص.. بنك ABC يعلن عن النتائج المالیة للنصف الأول من عام 2023 بأرباح عائدة إلى المساھمين بقيمة 121 مليون دولار

أعلنت مجموعة بنك ABC )المؤسسة العربیة المصرفیة ش. م. ب.( – المتداولة أسھمھا في بورصة البحرين تحت الرمز “ABC” الیوم عن النتائج المالیة للنصف الأول من عام ۲۰۲۳.

ُيواصل بنك ABC المضي بخطى ثابتة وتحقیق أداء قوي في النصف الأول من العام مدفو ًعا بنمو الأعمال الأساسیة المتنوعة ومستفی ًدا من ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع إجمالي الدخل التشغیلي بنسبة ۱۸٪ على أساس سنوي، بینما تجاوز مجموع الموجودات للمجموعة ٤۰ ملیار دولار أمريكي لأول مرة في تاريخ البنك. ظلت نسب رأس المال ونسب السیولة محافظة على مستويات مناسبة لتعكس وضع المیزانیة العامة القوي للمجموعة. حقق البنك زيادة بنسبة ۷۲٪ في الارباح الصافیة العائدة على مساھمي الشركة الأم على أساس سنوي لتصل إلى ۱۲۱ ملیون دولار أمريكي.

حصد البنك خلال ھذه الفترة عدًدا من الجوائز المرموقة تقدي ًرا لجھوده ومبادراته في مجالات الابتكار والرقمنة. وقد تم اختیار مختبرات ABC كإحدى أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم ضمن جوائز المبتكرين من مجلة جلوبال فاينانس لعام ۲۰۲۳، وذلك تقدي ًرا لجھوده الرائدة في القیادة وإحداثه تغیی ًرا جذريًا رقمیًا في الصناعة المصرفیة العالمیة. كما حصد بنك ABC جائزة “أفضل المبتكرين في قطاع التمويل” من مجلة جلوبال فاينانس، وھي دلیل تمیز برنامج التحول الرقمي لدى البنك، الذي يقدم تجربة مصرفیة فريدة وذات طابع شخصي للأفراد والشركات.

وفي تعلیق له على النتائج المالیة، قال رئیس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC الصديق عمر الكبیر: “نحن سعداء للغاية بالنمو الكبیر في أرباح المجموعة خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳، وتواصل المجموعة تمتعھا بمیزانیة عامة سلیمة وقوية. ًنتطلع إلى الاستمرار في تحقیق تقدم كبیر خلال الأشھر المتبقیة من العام، بینما نسیر قدما بخطوات راسخة في طريق رحلتنا الاستراتیجیة لبناء بنك المستقبل.”

وفیما يلي ملخص أكثر تفصيلاً للنتائج المالیة:

أبرز ملامح الأداء الرئیسیة للربع الثاني من عام ۲۰۲۳

• بلغت الأرباح الصافیة الموحدة العائدة على مساھمي الشركة الأم للربع الثاني من عام ۲۰۲۳ نحو ٦۱ ملیون دولار أمريكي، وھي أعلى بنسبة ٥٦٪ مقارنة مع ۳۹ ملیون دولار أمريكي مسجلة في الفترة نفسھا من العام الماضي.

• بلغت ربحیة السھم الواحد خلال ھذه الفترة ۰٫۰۲ دولار أمريكي، مقارنة مع ۰٫۰۱ دولار أمريكي المسجلة خلال الفترة ذاتھا من العام الماضي.

• سجل مجموع الدخل الشامل العائد لمساھمي الشركة الأم رب ًحا بقیمة ۱۱۰ ملیون دولار أمريكي، مقارنة مع خسارة بقیمة ۱۱۱ ملیون دولار أمريكي مسجلة خلال الفترة ذاتھا من العام الماض، متأثراً في العام السابق بالتغییر في القیمة العادلة لسندات الديون وتأثیر التغیرات في أسعار صرف العملات الأجنبیة في الشركات التابعة. لم يكن تأثیر ھذه العوامل كبیراً في الفترة الحالیة نظًرا لإرتفاع قیمة الريال البرازيلي، والذي قابله إلى حد ما انخفاض قیمة الجنیه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

• بلغ مجموع الدخل التشغیلي ۳۱۲ ملیون دولار أمريكي، أي أعلى بنسبة ۱٤٪ مقارنة مع ۲۷۳ ملیون دولار أمريكي المسجلة خلال الفترة ذاتھا في العام الماضي، بالاستفادة من نمو الأعمال الأساسیة وزيادة معدلات الفائدة.

• بلغت المصروفات التشغیلیة ۱۹۰ ملیون دولار أمريكي، وھي أعلى بنسبة ۱۰٪ مقارنة مع ۱۷۲ ملیون دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وقد حدثت ھذه الزيادة نتیجة لمجموعة من النفقات التي خصصتھا المجموعة لدعم نمو الأعمال ومبادرات التحول الاستراتیجي ومواجھة الزيادة العامة في معدلات التضخم.

ولا تزال المجموعة تركز على ضبط التكالیف مع مواصلة الاستثمار في التحوّل الرقمي والمبادرات الاستراتیجیة.

• بلغت مخصصات القروض المتعثرة خلال الفترة ۳۰ ملیون دولار أمريكي، بالمقارنة مع ۲٦ ملیون دولار أمريكي المسجلة خلال الفترة ذاتھا من العام الماضي، الأمر الذي يعكس جودة محفظة موجودات المجموعة ويتوافق على نطاق واسع مع تجربتنا التاريخیة في خسارة الائتمان.

• بلغت الضرائب ۱۷ ملیون دولار أمريكي، مقارنة مع ۲۲ ملیون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الماضي، وھو ما يتماشى مع نتائج الأرباح قبل الضرائب في الشركات التابعة الخارجیة.

أبرز ملامح الأداء الرئیسیة للنصف الأول من عام ۲۰۲۳

• بلغت الأرباح الصافیة العائدة إلى مساھمي الشركة الأم خلال الربع الأول ۱۲۱ ملیون دولار أمريكي، مع زيادة بنسبة ۷۲٪ مقارنة مع ۷۰ ملیون دولار أمريكي مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

• بلغت ربحیة السھم الواحد خلال ھذه الفترة ۰٫۰٤ دولار أمريكي، مقارنة مع ۰٫۰۲ دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.

• بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساھمي الشركة الأم ۱۰۹ ملیون دولار أمريكي، مقارنة مع خسارة بقیمة ۱۰۳ ملیون دولار أمريكي مسجلة خلال عام ۲۰۲۲، متأثراً في العام السابق بالتغییر في القیمة العادلة لسندات الديون وتأثیر التغیرات في أسعار صرف العملات الأجنبیة في الشركات التابعة. لم يكن تأثیر ھذه العوامل كبیراً في الفترة الحالیة نظ ًرا لإرتفاع قیمة الريال البرازيلي، والذي قابله إلى حد ما انخفاض قیمة الجنیه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

• بلغ مجموع الدخل التشغیلي ٦۱۱ ملیون دولار أمريكي، أي أعلى بنسبة ۱۸٪ مقارنة مع ٥۲۰ ملیون دولار أمريكي المسجلة خلال الفترة ذاتھا في العام الماضي.

• بلغت المصروفات التشغیلیة ۳٦٤ ملیون دولار أمريكي، مرتفعة بمقدار ۱۰٪ مقارنة مع ۳۳۱ ملیون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، وھي نتیجة لمجموعة من الاستثمارات في مبادرات التحول الاستراتیجي ودعم نمو الأعمال والزيادة العامة في مستويات التضخم.

وبالتالي فإن المجموعة لديھا دخل إيجابي فقد تجاوز معدل نمو الدخل معدل نمو المصروفات بنسبة ۸٪ مما يترتب على ذلك من تحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل. بقي تركیز المجموعة منصبًا على ضبط التكالیف مع مواصلة الاستثمار في المبادرات الاستراتیجیة الرقمیة لبناء “بنك المستقبل”.

المیزانیة العامة

• بلغت حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة في نھاية الفترة نحو ٤٬۱٥۳ ملیون دولار أمريكي، مقارنة مع ٤٬۰۹٥ ملیون دولار أمريكي

المسجلة في نھاية العام ۲۰۲۲، وذلك بعد اعتبار تأثیر توزيع الأرباح بالإضافة إلى تأثیر نقل البیانات المالیة للشركات التابعة من العملة الأجنبیة إلى عملة الشركة الأم.

• تجاوز مجموع الموجودات حاجز ٤۰ ملیار دولار أمريكي لأول مرة في تاريخ البنك، حیث بلغ مجموع الموجودات في نھاية الفترة ٤۱ ملیار دولار أمريكي، مقارنة مع ۳٦٫٦ ملیار دولار أمريكي في نھاية عام ۲۰۲۲، بزيادة قدرھا ۱۲٪ ترجع إلى نمو الأعمال والإجراءات المتخذة عند إدارة المحفظة.

• حافظت مستويات السیولة على قوتھا حیث بلغت تغطیة السیولة ۳۱۷٪ ونسبة السیولة المستقرة الصافیة ۱۲۳٪، وقد حافظت الموجودات السائلة إلى الودائع على نسبة سلیمة بلغت ٥۱٪.

• حافظت مستويات كفاية رأس المال على قوتھا: حقوق الملكیة الرئیسیة من المستوى ۱ بنسبة ۱٥٫۲٪، نسبة الفئة الأولى من رأس المال ۱۳٫٦٪، والنسبة الكلیة لكفاية رأس المال ۱٦٫۳٪

ُيعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ولديه شبكة من الفروع المنتشرة في ۱٥ دولة عبر خمس قارات. يقدم البنك لعملائه مجموعة مبتكرة من الحلول العالمیة المصرفیة بالجملة في كل من مجال التمويل التقلیدي والإسلامي من خلال المعاملات المصرفیة وتمويل المشاريع والتمويل المھیكل وأسواق رأس المال والأسواق المالیة وتمويل العقارات للشركات والمؤسسات المالیة.

كما يقدم البنك الخدمات المصرفیة بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” المتوفر عبر الھواتف الذكیة في البحرين والأردن.

تنوه مجموعة بنك ABC المساھمین إلى أن البیانات المالیة والبیانات الصحفیة متوفرة على المواقع الإلكترونیة لبورصة البحرين وبنك ABC.

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