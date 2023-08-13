إدارة مصرف الوحدة تحتفل بافتتاح “فرع المدينة” في بنغازي

بنغازي 13 أغسطس 2023 (وال) – أقيم صباح اليوم حفل افتتاح مبنى مصرف الوحدة “فرع المدينة” بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الموضوعة من قبل الإدارة العامة للمصرف، والتوسعة المناطقية لتقديم أفضل الخدمات للزبائن المصرف.

وقال مدير المكتب الإعلامي أحمد التركي إنه نظرًا لصغر حجم المقر السابق “للفرع” وبُعد مكانه بالنسبة لزبائن المصرف، فقد تم فتح الفرع بعد الحرب التي خاضتها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية بمنطقة سيدي خليفة .

وتابع التركي – خلال حفل الافتتاح لمراسل الوكالة – أن إدارة المصرف رأت ضرورة بناء فرع جديد يليق بالزبائن الكرام، لافتًا إلى أن الإدارة العامة تحاول إظهار كافة الفروع بأحسن مظهر وتوحيد تصميمها وديكورها ودعمها بكل الإمكانيات.

وحضر حفل الافتتاح رئيس مجلس الإدارة لمصرف الوحدة د.سهيل بوشيحة، والمدير العام لمصرف الوحدة أ. فوزي جدولة، وعضو مجلس النواب أ. الصالحين عبد النبي، ووكيل ديوان بلدية بنغازي أ.ناصر الأوجلي، ورئيس مجلس الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة أ. عبد المنعم السعيطي “، ومدير مركز السلام ” د. فرج نجم ” ورئيس جهاز أمن المنشآت والمرافق وعدد من مدراء الإدارات بمصرف الوحدة . (وال – بنغازي) هـ ع

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