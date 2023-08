مؤسسة النفط تدعو إلى الاستثمار في الحقول الهامشية

أقرَّ مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، دعوة القطاع الخاص الليبي إلى الاستثمار في الحقول الهامشية.

وبحسب ما أفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي في إطار إستراتيجيتها لزيادة إنتاج النفط وتطوير الحقول الهامشية المكتشفة غير المطورة.

وطالب مجلس إدارة المؤسسة بالالتزام بالإعلان عن إجراء مناقصة لطلب العروض الاستثمارية بحيث تراعى فيها معايير الشفافية وتكافؤ الفرص وإحالة العروض بعد المفاضلة وتقييمها فنيًا إلى المؤسسة الوطنية لاعتمادها.

