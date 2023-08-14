صعود جديد للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 14 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 14 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8107 دينار، مسجلاً صعوداً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2609 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1014 دينار، والدولار الكندي 3.5748 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1778 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2822 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3097 دينار، والدينار التونسي 1.5653 دينار، والدرهم المغربي 0.4869 دينار ليبي.