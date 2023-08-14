اقتصاد

الوطنية للنفط: 5 مليارات دولار إيرادات النفط والغاز خلال الربع الثاني من 2023

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن صافي إيراداتها من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية خلال الربع الثاني للعام الجاري تجاوز 5 مليارات دولار.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن إيرادات شهر أبريل بلغت مليار و686 مليون دولار، وشهر مايو مليار و661 مليون دولار، ومليار و653 مليون دولار خلال يونيو الماضي.

وأضافت المؤسسة أن إيرادات المنتجات النفطية بلغت خلال ذات الفترة 196 مليونًا و50 ألفًا و278 دولارا، فيما حققت إيرادات الغاز والمكثفات 121 مليونًا و905 آلاف و795 دولارًا، في حين وصلت عوائد البتروكيماويات إلى مليون و931 ألفًا و11 دولارًا.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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