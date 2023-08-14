إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي تصدر الإحصاءات النقدية والمالية خلال الفترة 1966 إلى 2022

صدر عن إدارة البحــــوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي مطبوعة (الإحصاءات النقدية والمالية خلال الفترة 1966 إلى 2022)، وتتضمن :-
- النقود والمصارف.
- عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه.
- أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي.
- أصول وخصوم المصارف التجارية.
- أسعار الصرف .
- ميزان مدفوعات ليبيا وغيرها من البيانات النقدية والمالية الأخرى.
والغرض من هذه المطبوعة تقديم قاعدة البيانات للمُهتمين والباحثين للمساعدة في إعداد الدراسات العلمية والبحثية.
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