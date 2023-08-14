اقتصاد

إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي تصدر الإحصاءات النقدية والمالية خلال الفترة 1966 إلى 2022

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صدر عن إدارة البحــــوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي مطبوعة (الإحصاءات النقدية والمالية خلال الفترة 1966 إلى 2022)، وتتضمن :-

  • النقود والمصارف.
  • عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه.
  • أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي.
  • أصول وخصوم المصارف التجارية.
  • أسعار الصرف .
  • ميزان مدفوعات ليبيا وغيرها من البيانات النقدية والمالية الأخرى.
    والغرض من هذه المطبوعة تقديم قاعدة البيانات للمُهتمين والباحثين للمساعدة في إعداد الدراسات العلمية والبحثية.
https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2023/08/%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1966-2022.pdf

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك