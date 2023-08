أعلنت المؤسسة الوطنية عزمها إجراء مناقصة عامة بهدف مشاركة القطاع الخاص المحلي في الاستثمار داخل قطاع النفط.

وذكرت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بفيسبوك، الأحد، أنها تهدف من خلال مشاركة القطاع المحلي إلى وتطوير الحقول الهامشية المكتشفة غير المطورة وزيادة الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة أن مجلس الإدارة سيقوم بدعوة القطاع الخاص المحلي في ليبيا للاستثمار في الحقول الهامشية، عبر إعلان إجراء مناقصة عامة.

وأضافت المؤسسة أن المناقصة سيراعي فيها معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن العروض ستحال بعد المفاضلة وتقييمها فنيا إلى المؤسسة الوطنية لاعتمادها.

يشار إلى أن الحقول الهامشية المكتشفة وغير المطورة، هي حقول صغيرة جرى اكتشاف وجود النفط فيها بكميات قليلة، وهي لا تحتاج لعمليات تطوير لرفع طاقتها الإنتاجية.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط + وكالة الأناضول التركية

The post قطاع النفط يفتح أبوابه للمستثمرين الليبيين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار