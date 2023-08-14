5 مليار دولار إيراد المبيعات النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية بلغت خلال الربع الثاني للعام 2023 نحو 5 مليارات دولار.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أمس، أن الإيرادات النفطية شملت مبيعات النفط الخام بحوالي 4.681 مليار دولار، والغاز والمكثفات 121.905 مليون دولار، والمنتجات النفطية 196.050 مليون دولار، والبتروكيماويات 1.938 مليون دولار وتوزعت العائدات الإجمالية خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.686 مليار دولار خلال شهر أبريل، و 1.661 مليار دولار خلال شهر مايو، و1.653 مليار و6 دولار خلال شهر يونيو.

ويبلغ الإنتاج النفطي 1.2 مليون برميل في اليوم، وتعتزم المؤسسة زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل بحلول عام 2027.

وسجل الإيراد النفطي منتصف العام الحالي 61.6 مليار دينار، منها مبيعات النفط 45.3 مليار دينار، وإيرادات إتاوات نفطية 6 مليار دينار، وإيراد إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط القطاع الخاص الليبي إلى الاستثمار في الحقول المكتشفة، وذلك لزيادة إنتاج النفط في الحقول الهامشية غير المطورة.