أشادت منصة «إنرجي كابيتال آند باور» بالانتعاشة الأخيرة التي يشهدها سوق النفط والغاز في ليبيا.

وأرجعت المنصة الاستثمارية الرائدة ذلك إلى بعض الاستقرار الملحوظ في البيئة السياسية والاجتماعية، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتوسع في قطاع الطاقة.

ولفتت المنصة المعنية إلى زيادة في توجه اللاعبين الدوليين الفاعلين في مجال الطاقة للاستثمار في ليبيا، في مسعى لاستغلال الفرص التي توفرها السوق المحلية غير المستغلة بشكل كبير، مع ارتفاع إنتاج النفط والغاز في الحقول المحلية.

وأشارت المنصة إلى أنّه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، جرت بعض الإنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة في ليبيا، وتوقعت أن تسهم تلك التطورات في تحويل الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وتحدثت المنصة عن إعلان مؤسسة النفط الوطنية خططا لإطلاق جولة تراخيص جديدة للنفط والغاز في العام 2024، وهي الأولى منذ أكثر من 20 عام تقريبا.

The post «إنرجي كابيتال» تشيد بانتعاشة سوق النفط والغاز الليبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا