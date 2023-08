الوطنية للنفط: الاستهلاك المحلي من الغاز يذهب أغلبه إلى محطّات الكهرباء

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنّ الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يبلغ مليارًا و100 مليون قدم مكعب يوميًا.

وذكر المؤسسة أنّ الغاز يذهب أغلبه إلى محطات الكهرباء، لافتة إلى أنّ ليبيا لديها احتياطات ضخمة من الغاز، يُصدَّر جزء منها إلى الخارج والباقي يستخدم لسد الاستهلاك المحلي.

وشددت المؤسسة على أنها حريصة ومستمرة في الالتزام بتزويد المستهلكين بالغاز الطبيعي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الشبكة الكهربائية.

