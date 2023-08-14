العاملون بشركة النقل البحري يعلنون دخولهم في اعتصام مفتوح

اعلن العاملون بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري عن بدء اعتصام مفتوح، وتجميد العمل حتى إشعار آخر من أجل سلامة جميع العاملين بالشركة، حسب وصفهم.

ويأتي ذلك عقب اختطاف مدير عام شركة النقل البحري المهندس خالد التواتي امس من قبل جماعة مسلحة في المنطقة الواقعة بين أبونواس وغوط الشعال خلف مركز غوط الشعال تحديداً بعد مغادرته مكتبه .

وتعتبر الشركة من أهم المؤسسات الاستراتيجية المملوكة للدولة لمساهمتها فى توفير المشتقات النفطية للمواطن ومؤسسات الدولة الخدمية في جميع انحاء ليبيا، حيث من المتوقع أن يتسبب توقف العمل في تأثر إمدادات الوقود.