خاص..مصدر بالمركزي يكشف لتبادل عن تقرير ليبيا إحصاءات التجارة الخارجية الربع الأول 2023

صدر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقرير” إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا للربع الأول 2023 ، حيث إحتوى التقرير على العديد من البيانات التي تخص التجارة الخارجية لليبيا مع العالم، بالإضافة إلى ملاحق تفصيلية للتجارة الخارجية الليبية مع كل دول العالم ( دول الإتحاد الأروبي ، أقطار الدول العربية ، الدول الأسيوية ، البلدان الأفريقية ، دول شمال ووسط أمريكا ).



بلغـت التجـارة السلعيـة الإجمالية الليبية خلال الربع الأول من عـام 2023 ما قيمته 13.0 مليار دولار مقارنة مع 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 مسجلة نسبة إنخفاض قدرها 10.6%، وذلك نظراً لإنخفاض قيمة الصادرات السلعية الإجمالية إلى7.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع 9.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 20.2%.



شهدت الواردات السلعية الإجمالية ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2023 لتسجل ما قيمته 5.1 مليار دولار مقارنة مع نحو 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.



مازال الإقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على مورد طبيعي ناضب وهو النفط كمصدر أساسي للدخل والذي بدوره يتأثر بظروف الأسواق العالمية للنفط حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 94.0% من إجمالي الصادرات، مما قد يعرض الإقتصاد الوطني إلى صدمات قوية نتيجة التغيرات الكبيرة والمفاجئة في أسواق النفط الدولية.



أظهرت البيانات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي للصادرات الليبية الواردة بالجدول أدناه، الأهمية النسبية العالية التي تحظى بها الصادرات الليبية لدول الإتحاد الأوروبي، إذ بلغت خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 74.0% من إجمالي الصادرات، ويعود سبب إرتفاع الأهمية النسبية للصادرات الوطنية لدول الإتحاد الأوروبي (منطقة اليورو)، إلى خصائص اقتصادات هذه البلدان على إعتبارها بلدان صناعية تعتمد بدرجة كبيرة على النفط الخام، وتأتي الصادرات الليبية للدول الأسيوية في المرتبة الثانية حيث بلغت خلال الفترة نحو 19.8% من إجمالي الصادرات الليبية ، فيما سجلت الصادرات إلى دول شمال ووسط وجنوب أمريكا إنخفاض ملحوظاً لتصل إلى 3.1% من إجمالي الصادرات، في حين بلغت حصة باقي دول العالم نحو3.2% من اجمالي الصادرات .



إيطاليا أهم مستورد من ليبيا حيت بلغ نسب ما صدر إليها وحدها 23% خلال الربع الأول 2023 من إجمالي قيمة الصادرات الليبية، حيث بلغ ما صُدر اليها خلال الربع الأول من العام 2023 نحو 1.8 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، تم تأتي دول ألمانيا وأسبانيا والصين الشعبية واليونان هولندا من حيت الأهمية النسبية. حيث بلغ ما صدر إليهم على التوالي 889.1 مليون دولار، 734.8 مليون دولار، 733.4 مليون دولار، 633.5 مليون دولار، 551.5 مليون دولار.



إستحوذت صادرات الوقود المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة بها على النصيب الأوفر من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2023، مشكّلة بذلك ما نسبته نحو 93.9% من اجمالي الصادرات .





بالنسبــة لإتجاهات التجــارة السلعية خلال الربع الأول من عــام 2023 لم تظهر البيانات أي تغير في حصص الشركاء التجاريين، حيث استحــوذت الصادرات لمجموعة دول الإتحاد الأوروبي على نحو 74.0% من إجمالي الصادرات الليبية لتحقق بذلك النسبة الأكبر بين الشركاء التجاريين.



إرتفاع الأهمية النسبية للصادرات الليبية لدول الإتحاد الأوروبي (منطقة اليورو)، بسبب إعتماد دول منطقة اليورو على النفط الخام على إعتبارها بلدان صناعية.



الدول الأسيوية إستقبلت نحو ما نسبته 20% من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول 2023.



سجلت الصادرات الليبية إلى دول شمال ووسط وجنوب أمريكا تراجعاً خلال الربع الأول 2023 لتصل إلى 3.1% من إجمالي الصادرات.



إيطاليا أهم مستورد من ليبيا حيت بلغ نسبة ما صدر إليها وحدها نحو 23% من إجمالي قيمة الصادرات الليبية خلال الربع الأول 2023 .



مازال السوق المحلي يعتمد في تلبية احتياجات كافة القطاعات والأفراد من السلع الإستهلاكية والرأسمالية كالآلات والمعدات والمواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية، على الأسواق الخارجية.



بلدان الإتحاد الأوربي تعتبر المصدر الرئيسي لواردات ليبيا حيث بلغت أهميتها النسبية خلال الربع الأول 2023 نحو 39.2%.



دول تركيا واليونان والصين وإيطاليا تتصدر قائمة أهم البلدان المستورد منها خلال الربع الأول 2023.



تركيا تأتي في المرتبة الأولى خلال الربع الأول 2023. كأهم دولة تستورد منها ليبيا حيث تمثل الواردات من دولة تركيا وحدها حوالي 13.8% من إجمالي الواردات الليبية .

The post #خاص..مصدر بالمركزي يكشف لتبادل عن تقرير ليبيا إحصاءات التجارة الخارجية الربع الأول 2023 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا