مصرف الجمهورية يعلن حوافظ المرتبات الجديدة المضافة بحسابات عدد من الجهات

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية اليوم الاثنين عن حوافظ المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

تم اليوم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن .

1/شركة البنية للاستثمار شهر 7

2/شركة الخدمات العامة شهر 7

3/مركز الكفرة للعلاج الطبيعي شهر 7

4/المركز الوطني لمكافحة الامراض شهر 7

5/مصلحة الجمارك شهر 7

6/مركز الخبرة القضائية والبحوث شهر 7

7/مصلحة الاثار شهر 7

8/معهد المهن الشاملة الكفرة شهر 7

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

مرتبات تم ايداعها في حسابات الزبائن اليوم الاثنين

مستشفى ابن سينا شهر 7/2023

جامعة سرت شهر 7/2023

قاعدة القرضابية الجوية شهر 7/2023

هيئة الامداد شهر 7/2023

وزارة الداخلية شهر 5/6/2023

ادارة المخابرات شهر 7/2023

العيادات المجمعة شهر 7/2023

ادارة التجنيد والاحتياط شهر 7/2023