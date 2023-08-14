مصرف الجمهورية يعلن حوافظ المرتبات الجديدة المضافة بحسابات عدد من الجهات

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية اليوم الاثنين عن حوافظ المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي
مصرف الجمهورية – فرع الكفرة
تم اليوم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن .
1/شركة البنية للاستثمار شهر 7
2/شركة الخدمات العامة شهر 7
3/مركز الكفرة للعلاج الطبيعي شهر 7
4/المركز الوطني لمكافحة الامراض شهر 7
5/مصلحة الجمارك شهر 7
6/مركز الخبرة القضائية والبحوث شهر 7
7/مصلحة الاثار شهر 7
8/معهد المهن الشاملة الكفرة شهر 7
مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
مرتبات تم ايداعها في حسابات الزبائن اليوم الاثنين
مستشفى ابن سينا شهر 7/2023
جامعة سرت شهر 7/2023
قاعدة القرضابية الجوية شهر 7/2023
هيئة الامداد شهر 7/2023
وزارة الداخلية شهر 5/6/2023
ادارة المخابرات شهر 7/2023
العيادات المجمعة شهر 7/2023
ادارة التجنيد والاحتياط شهر 7/2023
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