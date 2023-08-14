موجة الحر تخفّض أسعار الخضروات في ليبيا

العربي الجديد – أحمد الخميسي

شهدت ليبيا موجة حر قياسية خلال الفترة الماضية، حيث وصلت الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وتكبد عدد من المزارعين خسائر مالية في أسعار مبيع المحاصيل، ما أدى إلى انخفاض أسعار الخضروات مثل الطماطم الأخضر والفلفل وبعض الفواكه بمقدار يناهز 50% عن سعرها في الأسواق في الفترات العادية.

وعن الخسائر التي تكبّدها في محصوله الزراعي بمنطقة ورشفاته بالقرب من طرابلس، قال المزارع عبد الهادي عبيريد لـ”العربي الجديد”: “خسرت محصول الطماطم الأخضر كاملًا بسبب موجة الحر التي شهدتها البلاد”. وأكد المزارع أيوب الغرياني، من منطقة قصر بن غشير بطرابلس، لـ”العربي الجديد”، أنه اضطر لبيع المنتجات الزراعية بسعر زهيد جداً، إذ باع كيلوغرام الطماطم الأخضر بنصف دينار، كما خسر في الفلفل والفواكه.

وأشار المزارع محمد الفقهي، من منطقة بني وليد، 180 كلم جنوب شرقي العاصمة طرابلس، إلى أن الخسائر لحقت بصغار المزارعين الذين ليس لديهم تبريد يكفي لحفظ الإنتاج من التلف.

وفي تتبّع لأسواق الخضروات والفواكه في منطقة تاجوراء، شرقي طرابلس، أكد البائع محمود التركي أن أسعار الخضروات والفواكه شهدت انخفاضًا خلال موسم الحر الحالي بنسب متفاوتة، راوحت بين 30% و70%.

وأضاف أن التجار خفّضوا السعر للتخلص من المخزون مع استمرار موجة الحر. في هذا الصدد، قال المواطن سالم المزوغي، في سوق النجيلة الأسبوعي للخضروات والفواكه، لـ”العربي الجديد”، إن الأسعار شهدت انخفاضاً، لكن ذلك سببه أن السلع تعرضت للتلف.

وفي السياق ذاته، يقول المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن انخفاض أسعار بعض السلع “مؤقت” بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وإن الأسعار سوف ترتفع مرة أخرى لتعويض الخسائر، مضيفاً أن آلية عمل السوق هي الطلب والعرض، ومع زيادة العرض ومحدودية الطلب تنخفض الأسعار.

وكانت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية قد حثّت على ضرورة التقيد بتعليماتها لتوفير بيئة ومناخ عمل صحي في ظل حرارة الصيف والحرص على سلامة العمال. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تواصل ارتفاع درجات الحرارة بشمال غربي وجنوبي ليبيا، حيث سُجّلت درجات حرارة بين 47 و50 درجة مئوية.