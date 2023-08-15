ارتفاع للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 15 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 15 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8149 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2584 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1176 دينار، والدولار الكندي 3.58 دينار ليبي، والليرة التركية 0.178 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2835 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3109 دينار، والدينار التونسي 1.5622 دينار، والدرهم المغربي 0.4874 دينار ليبي.