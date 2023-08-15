اقتصاد

خاص.. “الشنطي” يطالب النائب العام بالقبض على قادر بوه وكافة المعنيين بإقتحام مقر هيئة الرقابة 

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” إلى النائب العام بخصوص اقتحام مقر هيئة الرقابة الإدارية .

حيث طالب “الشنطي” بالقبض على “قادربوه” والتحقيق مع كافة الأطراف في حادثة اقتحام مقر هيئة الرقابة الإدارية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك