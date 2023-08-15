خاص.. “الشنطي” يطالب النائب العام بالقبض على قادر بوه وكافة المعنيين بإقتحام مقر هيئة الرقابة 

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” إلى النائب العام بخصوص اقتحام مقر هيئة الرقابة الإدارية .

حيث طالب “الشنطي” بالقبض على “قادربوه” والتحقيق مع كافة الأطراف في حادثة اقتحام مقر هيئة الرقابة الإدارية .

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